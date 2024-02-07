Реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в IV квартале 2023 года составил 8,0% в годовом сравнении, говорится в докладе Росстата за 2023 год.

В III квартале 2023 года доходы выросли на 3,3%, во II квартале - на 5,2%, в I квартале - 4,4%. В целом за 2023 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 5,4%.

Как сообщалось, по данным Росстата, в 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1% после роста на 3,2% в 2021 году.

Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка от сентября) рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.