Росстат отметил рост реальных располагаемых доходов населения в I квартале на 5,8%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года рост реальных располагаемых доходов населения составил 5,8% в годовом сравнении, сообщил Росстат.

Росстат повысил оценку роста реальных доходов населения в 2023 году до 5,8% с 5,4% по предварительной оценке, в том числе в IV квартале 2023 года рост составил 7,0%, в III квартале - 5,5%, во II квартале - 3,3%, в I квартале 2023 года - 7,3%.

Минэкономразвития на этой неделе повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения страны в 2024 до 5,2% (с 2,7% в сентябрьской версии прогноза), в 2025 году - до 3,5% (с 2,6%), в 2026 году - до 3,0% (с 2,6%).