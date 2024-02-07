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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Автопроизводители в РФ корректируют объемы выпуска на фоне снижения спроса

Автопроизводители в РФ корректируют объемы выпуска на фоне снижения спроса
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские автопроизводители заявляют о снижении загрузки своих мощностей относительно значений осени на фоне сокращения спроса, говорится в докладе ЦБ о региональной экономике.

Соответствующие данные со ссылкой на опрос предприятий приводит Волго-Вятское управление ЦБ, в ведении которого находятся, в частности, Самарская, Ульяновская и Нижегородская области - регионы, где расположены крупнейшие российские автопроизводители.

По данным мониторинга предприятий, в IV квартале 2023 года загрузка мощностей производителей автотранспорта в макрорегионе снизилась впервые за 1,5 года.

"Опрошенные в январе компании отметили некоторое снижение спроса на свою продукцию и объемов ее выпуска по сравнению с повышенными значениями, наблюдавшимися осенью. В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах", - говорится в докладе ЦБ.

Отдельно в нем отмечается, что в легковом сегменте обострились проблемы с нехваткой ряда компонентов у крупного автоконцерна, которого ЦБ не называет.

"В этих условиях предприятие перестраивало режим работы: в середине декабря вернули вторую смену на одну из производственных линий и нарастили выпуск, а в январе прекратили сборку по субботам на другой линии, несколько сократив объемы", - сказано в докладе.

ЦБ добавляет, что сохраняющийся высокий спрос и ограниченное предложение способствовали ускорению годового роста цен на подержанные иностранные и новые отечественные автомобили. При этом ценовые ожидания предприятий практически не изменились.

ЦБ РФ Банк России
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