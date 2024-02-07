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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Производство компьютеров в РФ в 2023 году выросло на 32,8%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в России в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 32,8%, сообщает Росстат в среду.

В декабре производство этой продукции выросло на 24% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В сравнении с ноябрем 2023 года рост составил 31,8%.

Цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в 2023 году выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом. В декабре эти изделия подорожали на 7,6% по сравнению с декабрем 2022 года и на 2% - по сравнению с ноябрем 2023 года.

Росстат
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