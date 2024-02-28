Росстат отметил рост выпуска компьютеров и оптики в январе на 54,6% год к году

По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В России в январе производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 54,6% в годовом измерении, сообщил Росстат. По сравнению с декабрем производство сократилось на 58,3%.

При этом выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в январе сократился на 11% в годовом выражении, а по сравнению с декабрем 2023 года - на 80,8%.

Цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в стране в январе увеличились на 13,2% в годовом выражении. По сравнению с декабрем рост составил 1,0%.

Объем отгрузки этих товаров в годовом выражении вырос на 45,9%, а по сравнению с декабрем - упал на 61,6%.