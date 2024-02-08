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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

Производство аквакультуры в РФ в 2023 году выросло на 4,8% до 402 тыс. т

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Производство аквакультуры в РФ в 2023 году достигло 402 тыс. тонн. Об этом сообщается в поздравлении главы Росрыболовства Ильи Шестакова, направленном научным организациям отрасли по поводу Дня российской науки.

При этом Шестаков отметил, что за последние 10 лет производство аквакультуры выросло в два раза.

В 2022 году этот показатель составлял 383,5 тыс. тонн. Таким образом, рост производства составил 4,8%.

Основными видами товарной рыбы в РФ являются лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые.

Росрыболовство
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