Производство аквакультуры в РФ в 2023 году выросло на 4,8% до 402 тыс. т

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Производство аквакультуры в РФ в 2023 году достигло 402 тыс. тонн. Об этом сообщается в поздравлении главы Росрыболовства Ильи Шестакова, направленном научным организациям отрасли по поводу Дня российской науки.

При этом Шестаков отметил, что за последние 10 лет производство аквакультуры выросло в два раза.

В 2022 году этот показатель составлял 383,5 тыс. тонн. Таким образом, рост производства составил 4,8%.

Основными видами товарной рыбы в РФ являются лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые.