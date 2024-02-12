РФ в 2023 году увеличила экспорт рыбы на 12%, до 2,2 млн тонн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году, по предварительным данным, экспортировала 2,2 млн тонн рыбы, что на 12% больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство.

Основная доля отгрузок за рубеж пришлась на мороженую рыбу - 76%. Рыбное филе и фарш заняли 9%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов - 6%, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные - 5%.

Главный экспортный вид рыбы - минтай. Кроме того, на внешние рынки идут сельдь, сардина иваси, крабы.

Основными покупателями российской рыбной продукции в 2023 году были Китай - 1,21 млн тонн (в 2 раза больше, чем в 2022 году), Южная Корея - 617 тыс. тонн (на треть меньше), Нидерланды - 138 тыс. тонн (+4%), Белоруссия - 75,5 тыс. тонн (-3%), Япония - 33 тыс. тонн (-43%), Казахстан - 26 тыс. тонн (+11%), Нигерия - 18 тыс. тонн (-64%).

Российские рыбаки в 2023 году выловили рекордные за последние 30 лет 5,3 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в 2022 году.