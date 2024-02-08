Компания JTI лицензировала табачное производство в РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Компания JTI завершила лицензирование всех четырех российских производственных площадок и стала первой табачной компанией в РФ, получившей лицензию на табачное производство в соответствии с новым законом, сообщается в ее пресс-релизе.

Лицензия дает право компании на ввоз табачного сырья в РФ, производство, оборот табачной продукции и сырья, а также экспорт этих товаров.

В пресс-релизе уточняется, что в декабре 2023 года лицензии получили фабрики "JTI Донской табак" и "JTI Елец". Фабрики "Петро" и "Крес Нева" получили лицензии на производство и оборот табачной продукции в конце января и начале февраля 2024 года.

Кроме того, были зарегистрированы 144 единицы основного технологического оборудования всех четырех фабрик JTI в России. Реестр оборудования и сведения обо всех российских производственных площадках необходимы новому контрольному органу - Росалкогольтабакконтролю для эффективной борьбы с нелегальными производителями табачной продукции, говорится в пресс-релизе.

"Обязательное лицензирование производства и оборота табачной продукции и сырья является важным шагом в борьбе с черным рынком сигарет, масштабы которого оцениваются почти в 1,5 млрд пачек. Мы полностью готовы к реализации норм нового закона, который станет эффективным инструментом в борьбе с нелегальным производством табачных изделий", - сказал генеральный директор JTI Россия Евгений Никольский, процитированный в пресс-релизе

Лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в РФ предусмотрено законом "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства", который вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Его статьи, вводящие лицензирование, начнут действовать с 1 марта 2024 года.

Согласно Налоговому кодексу, поступление акцизов на табачную продукцию в бюджет РФ в 2024 году предусмотрено в объеме 824 млрд 152 млн рублей

JTI - ведущий международный производитель табачной и никотинсодержащей продукции. Компания ведет деятельность в 130 странах мира, штаб-квартира расположена в Женеве. JTI входит в состав группы компаний Japan Tobacco Inc. (Токио).

В РФ компания производит международные марки Winston, Camel, LD, Sobranie, Mevius, a также российские "Русский стиль" и ряд других. На предприятиях и в офисах продаж JTI в России работает около 4 тыс. сотрудников.