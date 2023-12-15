Банк России сохранил нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку в рамках ожиданий рынка - на 100 б.п., до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении ЦБ.

Такая же формулировка была в октябрьском релизе, когда ЦБ, повысив ставку сразу на 200 б.п., убрал ястребиный сигнал.

В декабрьском пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для того, чтобы вернуть инфляцию к таргету ЦБ.

"Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - повторил регулятор.