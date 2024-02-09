Продление льгот по налогу на прибыль для ИТ-компаний будет зависеть от показателей 2023 г.

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос продления действия нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК) будет обсуждаться после получения данных отчетности за 2023 год, сообщил директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков.

"По прибыли будем обсуждать, дождемся отчетности 2023 года, окончательных данных. Вы предлагаете просто продлить? Согласен, что это логично, но мы предлагаем проанализировать", - сказал он в рамках обсуждения этой темы на налоговом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей в рамках Недели российского бизнеса.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей ПАК, включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ноябре прошлого года сообщал, что вопрос продления нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний активно обсуждается, решение будет зависеть от реальной ситуации с региональными бюджетами. В частности, он отметил, что решение будет приниматься в зависимости от экономической ситуации в регионах, поскольку средства от налога на прибыль поступают в бюджеты субъектов РФ.

"В целом, дискуссия идет очень активная. Но я думаю, что решение о ее (льготе по налогу на прибыль - ИФ) продлении будет приниматься с учетом реального состояния бюджетов, потому что, напомню, налог на прибыль - это, в основном, региональный налог. То есть это, конечно, те средства, которые поступают в бюджеты субъектов. И в этом смысле в зависимости от того, как будет себя чувствовать экономика, я так понимаю, в зависимости от этого будет приниматься решение, будет ли эта льгота продлена", - сказал Шадаев.

Остальные льготы для ИТ-компаний, по его словам, скорее всего, удастся сохранить. "Все остальные льготы - в нашем понимании, вероятность их сохранения очень большая. Часть льгот не имеет срочности, а часть, я думаю, что нам удастся сохранить", - отмечал глава Минцифры.

В отношении ИТ-компаний, имеющих аккредитацию при Минцифры РФ, действует ряд мер поддержки: помимо налоговых льгот, это также пониженная ставка страховых взносов, льготные кредиты, освобождение от проверок, льготная ставка по ипотечным кредитам для сотрудников и т.д.