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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Минтруда США понизило оценку декабрьской инфляции до 0,2% м/м

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% к ноябрю, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, сообщило Министерство труда страны.

Ноябрьская инфляция пересмотрена с повышением до 0,2% с 0,1%, октябрьская - до 0,1% с нулевого уровня.

Показатели базовой инфляции, не учитывающей динамику стоимости продуктов питания и энергоносителей, подтверждены за все три указанных месяца - на уровне 0,3% в декабре и ноябре и 0,2% в октябре.

Министерство труда США в начале каждого года пересчитывает факторы сезонной корректировки с учетом движения цен за предшествующий год, что может вести к пересмотру ценовых индексов за прошедшие периоды.

В ближайший вторник ведомство опубликует данные о динамике потребительских цен в стране за январь 2024 года.

Минтруда США
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