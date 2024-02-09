В девелопере "Самолет" сменится гендиректор

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Антон Елистратов покинет операционную позицию гендиректора девелопера "Самолет".

При этом, как сообщила компания, он сохранит членство в совете директоров и долю в капитале. Елистратов также будет консультировать нового гендиректора в переходный период.

Совет директоров рассмотрит на должность нового гендиректора кандидатуру Андрея Иваненко, ранее занимавшего должность управляющего партнера и гендиректора подразделения "Самолет Москва" и работающего в компании с 2019 года.

Совет директоров рассмотрит вопрос об отставке Елистратова и назначении Иваненко в середине февраля.

Елистратов возглавляет "Самолет" с 2019 года.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.