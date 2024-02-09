Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В девелопере "Самолет" сменится гендиректор

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Антон Елистратов покинет операционную позицию гендиректора девелопера "Самолет".

При этом, как сообщила компания, он сохранит членство в совете директоров и долю в капитале. Елистратов также будет консультировать нового гендиректора в переходный период.

Совет директоров рассмотрит на должность нового гендиректора кандидатуру Андрея Иваненко, ранее занимавшего должность управляющего партнера и гендиректора подразделения "Самолет Москва" и работающего в компании с 2019 года.

Совет директоров рассмотрит вопрос об отставке Елистратова и назначении Иваненко в середине февраля.

Елистратов возглавляет "Самолет" с 2019 года.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Павел Голубков Самолет Михаил Кенин Андрей Иваненко Антон Елистратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия с августа 2024 года введет экспортную пошлину на кедровые орехи

Депозитарий Евросоюза Clearstream разблокировал акции Polymetal

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

Бывший топ-менеджер "Роснано" возглавил "Северную верфь"

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

В российской гостиничной отрасли увеличивается дефицит кадров

В "Норникеле" отметили, что промежуточные выплаты перекрыли FCF на дивиденды за 2023 год

В "Норникеле" отметили, что промежуточные выплаты перекрыли FCF на дивиденды за 2023 год

Акции "НОВАТЭКа" ускорили снижение после рекомендаций СД по дивидендам

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 2023 год составила 463 млрд рублей

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 2023 год составила 463 млрд рублей

Российский "Сименс" переименован в "Системс"

Российский "Сименс" переименован в "Системс"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });