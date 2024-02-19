СД девелопера "Самолет" одобрил назначение нового гендиректора

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" по инициативе гендиректора Антона Елистратова рассмотрел вопрос о его отставке и назначении с 29 февраля новым гендиректором Андрея Иваненко.

Как сообщил "Самолет", Елистратов остается акционером компании и членом совета директоров. Он также продолжит консультировать Иваненко в переходный период.

Иваненко - управляющий партнер и гендиректор подразделения "Самолет Москва". Работает в компании с 2019 года в команде Елистратова и также является миноритарием группы (по данным компании, ему принадлежит около 0,37% акций).

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.