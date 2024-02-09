Депозитарий Евросоюза Clearstream разблокировал акции Polymetal

Теперь их можно перевести на AIX

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейский депозитарий Clearstream, один из депозитариев в ЕС в цепочках владения акциями Polymetal, снял ограничения с бумаг золотодобытчика, учитываемых в Citibank Bank N.A. UK.

Как сообщил депозитарий, теперь эти бумаги можно перевести напрямую регистратору Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в Казахстане (биржа AIX).

В августе Polymetal завершил редомициляцию с Джерси в МФЦА. AIX стала местом первичного листинга компании.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%).