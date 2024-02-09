"Татнефть" зарегистрировала два климатических проекта на 117 тысяч углеродных единиц

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Татнефть" зарегистрировала в реестре углеродных единиц два климатических проекта, нацеленных на сокращение выбросов СО2 от сжигания газа на факелах.

Первый проект - расширение системы газосбора на объектах нефтегазодобывающего управления "Ямашнефть". Сроки реализации - с 1 апреля 2024 по 31 марта 2034 года. За это время будет эмитировано 93 220 углеродных единиц.

Второй проект предполагает строительство газопровода от дожимной насосной станции N6c (ДНС-6с) нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" до девонского газопровода. Проект реализуется с 1 сентября 2021 до 31 декабря 2031 года, принесет компании 23 750 углеродных единиц.

Ранее "Татнефть" зарегистрировала в реестре углеродных единиц проект реконструкции дожимной насосной станции N5 (ДНС-5) нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". Отмечалось, что оттуда попутный нефтяной газ будет направляться не на факельную установку для сжигания, а на перерабатывающий завод для получения из него элементарной серы и товарного газа.

С учетом новых инициатив в российском реестре углеродных единиц зарегистрировано 17 климатических проектов. Из них "Татнефти" - 5. Кроме упомянутых проектов компания реализует строительство общезаводской факельной системы Миннибаевского ГПЗ и подключение трубопровода от дожимной насосной станции ЦДНГ-1 к газопроводу "ДНС-163 - Бавлинская установка сероочистки ЦКПиПН".