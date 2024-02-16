Банк России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России повысил прогноз по росту кредитования в стране на 2024 год до 6-11%, следует из среднесрочного прогноза на сайте регулятора.

После заседания 27 октября 2023 года, ЦБ прогнозировал, что в 2024 году темпы роста кредитования составят от 5% до 10%.

По новому прогнозу ЦБ, рост корпоративного кредитования в 2024 году составит 6-11% (ранее 5-10%). Прогнозы по кредитованию физических лиц в 2024 году оставлен без изменений - на уровне 5-10%, также сохранен прогноз по темпам роста ипотеки - 7-12%.

Прогнозы по росту кредитования на 2025 и 2026 годы оставлены без изменений. Кредитование ожидается на уровне 8-13%. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%, согласно прогнозу ЦБ.

По итогам 2023 года кредитование выросло на 22,9%. Корпоративное кредитование в 2023 году увеличилось на 22,8%, розничное - на 23%, ипотека выросла на 30,1%.