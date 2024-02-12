Профицит внешней торговли РФ в 2023 году снизился на 61,9% до $120,1 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году составило $120,1 млрд, что на 61,9% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):