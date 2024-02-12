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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Профицит внешней торговли РФ в 2023 году снизился на 61,9% до $120,1 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году составило $120,1 млрд, что на 61,9% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, сообщается в информации ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

декабрь м/м г/г январь-декабрь г/г
Экспорт 38,4 15,2 % -29,9 % 423,7 -28,4 %
Импорт 28,2 14,3 % -5,1 % 303,9 9,9 %
Сальдо 10,2 13,5 % -59,3 % 120,1 -61,9 %
Оборот 66,6 14,8 % -21,2 % 727,5 -16,2 %
ЦБ РФ
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