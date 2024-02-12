Профицит внешней торговли РФ в 2023 году снизился на 61,9% до $120,1 млрд
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в 2023 году составило $120,1 млрд, что на 61,9% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, сообщается в информации ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|декабрь
|м/м
|г/г
|январь-декабрь
|г/г
|Экспорт
|38,4
|15,2 %
|-29,9 %
|423,7
|-28,4 %
|Импорт
|28,2
|14,3 %
|-5,1 %
|303,9
|9,9 %
|Сальдо
|10,2
|13,5 %
|-59,3 %
|120,1
|-61,9 %
|Оборот
|66,6
|14,8 %
|-21,2 %
|727,5
|-16,2 %