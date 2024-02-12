JPMorgan, Wells Fargo и BofA получили на 25% меньше комиссий за овердрафт

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная сумма комиссий за овердрафт американских банков JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Bank of America Corp. в 2023 году сократилась примерно на четверть под давлением регулирующих органов, которые добиваются их ограничения, пишет CNBC

Размер этих доходов составил $2,2 млрд, что примерно на $700 млн меньше показателя за 2022 год.

Комиссия за овердрафт взимается, когда клиент пытается потратить больше, чем остаток денежных средств на его текущих счетах. По данным Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), с 2000 года комиссионные во многих банках составляют около $35 за транзакцию и являются прибыльной статьей для отрасли, принося годовой доход в $280 млрд.

В январе CFPB обнародовало предложение ограничить комиссию $3 за транзакцию. Банки защищают услуги овердрафта, считая, что они являются спасательным кругом, помогающим американцам избежать худших вариантов, таких как микрозаймы.

BofA снизил размер комиссии за овердрафт до $10 с $35 в 2022 году. JPMorgan и ряд других банков ограничили типы транзакций, за которые берется штраф, ввели однодневные льготные периоды и "подушку" в размере $50, чтобы уменьшить количество овердрафтов. Другие компании, включая Capital One, Citigroup и Ally, добровольно прекратили практику взимания подобной комиссии.

"Банки не просто избавляются от овердрафта, они пытаются найти более удобные для клиентов способы удовлетворения своих потребностей в ликвидности", - полагает глава некоммерческой группы Financial Health Network Дженнифер Тешер.

Доход от овердрафта всех банков США, активы которых составляют не менее $1 млрд, в 2022 году составил $7,7 млрд, что на 35% меньше объема в допандемийном 2019 году, говорилось в майском отчете CFPB. В том числе у JPMorgan данный показатель сократился на 12% (до $1,1 млрд), у Wells Fargo - на 27% (до $937 млн), у BofA - на 64% (до $140 млн).