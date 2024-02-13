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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Минфин РФ 14 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 26219

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 14 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26219 в объеме 10 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 5 июня 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 91 день, дата выплаты 16-го купонного дохода - 20 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,75% годовых (1-й купон - 19,32 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 38,64 рубля на облигацию).

Минфин РФ
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