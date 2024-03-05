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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26207

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российский Минфин 6 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба ведомства..

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Облигации серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года имеют 30 полугодовых купонных периодов, дата выплаты 25-го купонного дохода - 7 августа 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,15% годовых (1-30-й купоны - 40,64 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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