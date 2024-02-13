ОПЕК повысила оценку добычи жидких углеводородов в РФ в 2023 г. на 140 тыс. б/с

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ; нефть и конденсат) в России по итогам 2023 году снизилась на 110 тыс. б/с, до 10,92 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет добывать 10,78 млн б/с. Таким образом оценка была повышена на 140 тыс. б/с.

ОПЕК подчеркивает, что прогноз учитывает добровольные обязательства РФ по сокращению поставок нефти на внешние рынки.

Согласно отчету, аналитики ОПЕК оценивают добычу нефти и конденсата в РФ в декабре в 10,8 млн б/с, что на 90 тыс. б/с меньше, чем в ноябре. В структуре добычи 9,5 млн б/с занимает нефть, 1,3 млн б/с - конденсат.

В 2024 году, ожидает ОПЕК, добыча ЖУВ в России снизится на 80 тыс. б/с, до 10,84 млн б/с. Месяцем ранее аналитики ожидали ее на уровне 10,77 млн б/с. Таким образом, прогноз по добычи нефти и конденсата в РФ в 2024 году был повышен на 70 тыс. б/с.

Прогноз экспертов ОПЕК на 2025 год предусматривает рост нефтепроизводства в РФ к предыдущему году на 30 тыс. б/с, до 10,87 млн б/с. Месяцем ранее прогноз составлял 10,81 млн б/с. Таким образом, он был повышен на 60 тыс. б/с.

Эксперты прогнозируют, что в 2024 году, кроме увеличения добычи на некоторых месторождениях, планируются запуски новых проектов "Роснефти", "Русснефти", "ЛУКОЙЛа", "Газпрома", "Нефтисы" и "ТендерРесурса", однако этот рост будет компенсирован снижением добычи на зрелых месторождениях.

В 2025 году, ожидают в ОПЕК, незначительный рост добычи будет поддержан запуском новых проектов "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Русснефти", "Шешмаойла", "Газпрома" и "Синтек-Ойла".