Krispy Kreme вернулась к чистой прибыли в IV квартале

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc., известная своими пончиками, вернулась к чистой прибыли в четвертом финквартале после убытка годом ранее, однако скорректированный показатель не оправдал прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 декабря, составила $1,88 млн, или $0,02 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $985 тыс., или $0,02 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,09 на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,13 на акцию.

Квартальная выручка Krispy Kreme увеличилась на 11% до $450,9 млн при среднем прогнозе экспертов в $439 млн.

Главный исполнительный директор компании Джош Чарльзворт отметил, что темпы роста выручки превзошли прогнозы компании благодаря высокому потребительскому спросу во всех каналах продаж.

По итогам всего прошедшего фингода Krispy Kreme зафиксировала чистый убыток в размере $36,6 млн, или $0,23 на акцию. Скорректированная прибыль компании составила $0,27 на акцию, выручка увеличилась на 10% до $1,69 млрд.

Согласно прогнозу Krispy Kreme, в 2024 году выручка увеличится на 5-7%, скорректированная прибыль составит $0,27-0,31 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают роста продаж на 6%, прибыль без учета разовых факторов – на уровне $0,38 на акцию.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд немецким конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций компании.

Акции Krispy Kreme теряют в цене 8,9% в начале торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 3%.