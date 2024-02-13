Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи во главе с "Яндексом" и Ozon

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник показал смешанную динамику цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $82 за баррель) и ухудшения настроений на внешних фондовых площадках из-за разочаровавшей игроков статистики по замедлению инфляции в США в январе. Индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с акциями "Яндекса" (+5,3%) и расписками Ozon (+1,9%). Акции ПАО "Диасофт" на дебютных после размещения торгах взлетели на 40% к цене IPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3254,6 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1123,08 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 91,25 рубля (-0,06 рубля).

Мосбиржа во вторник с 13:58 до 15:45 приостанавливала торги в фондовой секции в связи с аппаратной ошибкой основного сервера и перехода на резервный сервер.

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