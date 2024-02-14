Индексы МосБиржи и РТС завершили торги разнонаправленно, подешевели акции "Диасофта"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступила подешевевшая нефть (цена Brent откатилась ниже $82,5 за баррель) на статистике о запасах сырья в США; индекс МосБиржи подрос в район 3260 пунктов при смешанной динамике blue chips и ослаблении рубля.

В лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+2,5%) на дивидендных ожиданиях, во "втором эшелоне" скорректировались вниз акции "Диасофта" (-6,9%) после ралли на итогах успешного IPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 3258,14 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1122,52 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,8%.

В 18:50 доллар дорожал на 12 копеек, до 91,42 рубля.

Подорожали акции "Ростелекома" (+2,5% и +2,5% "префы"), расписки OZON (+1,8%), бумаги "Магнита" (+1,7%), ОК "Русал" (+1,2%), Polymetal (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,6%), акции ВТБ (+0,5%), "Северстали" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Ozon по итогам 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, в 2,1 раза - показатель превысил 1,7 трлн рублей, сообщила компания. Темп роста GMV превысил собственный прогноз компании (рост ожидался на уровне 90-100%). Также в сообщении Ozon указано, что компания по итогам 2023 года получила положительную скорректированную EBITDA (абсолютное значение не раскрывается).

"Префы" "Транснефти" подросли до 166,4 тысячи рублей (+0,3%), при объеме торгов 2,641 млрд рублей. В четверг торги бумагами будут приостановлены до 21 февраля в связи со сплитом бумаг с коэффициентом 1:100.

Подешевели акции "Норникеля" (-1,3%), "Татнефти" (-0,8%), "ММК" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Акции ПАО "Диасофт" просели до 5866 рублей (-6,9%), в начале торгов бумаги поднимались до 7332,5 рубля (+16,4%). Объем торгов бумагами составил 6,695 млрд рублей. Накануне на дебютных торгах акции компании подскочили до 6300 рублей (+40% к цене IPO, составившей при размещении 4500 рублей).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в среду предпринял очередную попытку прорваться к 3270 пунктам, после чего откатился к 3250 пунктам. Доллар предложил курсировать над отметкой 91 руб./$1, котировки нефти Brent забрались выше $83 за баррель.

На внешних рынках наблюдался отскок после снижения накануне из-за негативных данных по потребительской инфляции в США. В еврозоне оценка ВВП еврозоны за IV квартал 2023 года совпала с ожиданиями, а вот объём промышленного производства в декабре вырос на 1,2% в годовом выражении, хотя ожидался внушительный спад на 4,1%.

В четверг председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, МЭА представит ежемесячный отчет, в США выйдут январские данные по розничным продажам. На российском рынке четверг будет насыщен корпоративными событиями: "Яндекс" опубликует финансовые результаты за IV квартал, "Софтлайн" проведет День инвестора, последний день будут торговаться расписки TCS Group (в режиме "Т+1") в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 февраля - 3200-3300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в среду обновил максимум прошлой недели, тем самым подтвердив восходящий среднесрочный тренд. Однако показать значительный рост индикатор не смог, несмотря на локальное ослабление рубля и вернувшийся оптимизм на глобальные рынки. Давление на индекс оказывает жесткая монетарная политика ЦБ РФ и соответствующий рост доходностей по консервативным инструментам, полагает эксперт.

Динамику лучше рынка продемонстрировал телекоммуникационный сектор за счет роста акций "Ростелекома" на хороших новостях - компания выплатит дивиденды и планирует провести IPO одной из своих дочерних компаний. Более детальная информация пока не раскрывается. Также в среду можно выделить акции ГК "Самолет" (+1%), которая объявила о выходе на рынок недвижимости в 30-35 регионах России.

На нефтяном рынке геополитика остается одним из ключевых факторов поддержки. Об этом свидетельствует слабая реакция рынка на данные по инфляции и запасам в США, которые фактически были проигнорированы рынком. Кроме того, цены на нефть поддерживают ожидания мировых агентств, которые прогнозируют дефицит предложения нефти в I квартале года, а также темпы роста спроса выше средних исторических, отмечает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Группы ЛСР" (+2,5%) в среду продолжили ралли, обеспеченное дивидендными ожиданиями, и достигли максимума с июля 2023 года. "Группа ЛСР" остается одним из немногих застройщиков, выплачивающих щедрые дивиденды, которые теперь ожидаются по итогам 2023 года. Бумаги ПАО "Группа Черкизово" (+3,3%) также поддерживают надежды на дивиденды. Совет директоров компании соберется для обсуждения выплат уже в эту пятницу, напомнила аналитик.

Акции "Ростелекома" чувствуют себя лучше рынка после подтверждения накануне главой компании перспектив выплат дивидендов за 2023 год, считает Кожухова. Бумаги Сбербанка тоже толкают вверх дивидендные ожидания - обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года. За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 руб. на оба типа акций с доходностью около 10%, и рынок надеется, что и в этот раз выплаты будут щедрыми. Как известно, Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты до 1,492 трлн рублей, при этом чистая прибыль за 2022 год без учета событий после отчетной даты составила 300,2 млрд рублей.

В среду Ozon представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот подскочил на 110% г/г, что заметно превышает рост прошлого года в 86% г/г. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90-100% г/г. Общий объем GMV превысил 1,7 трлн руб. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза г/г.

В Европе пересмотренные статданные подтвердили стагнацию экономики еврозоны в IV квартале 2023 года по сравнению с III кварталом и указали на неожиданное ускорение роста промпроизводства региона в декабре с 0,4% до 2,6% м/м. на нефтяном рынке ждут отчета Минэнерго США по запасам, который, судя по прогнозам API, не предвещает позитивных для покупателей сигналов и может свидетельствовать о значительном росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Тем не менее, нефтяной рынок все еще получает поддержку от сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, считает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений и консолидируются немногим ниже сопротивлений 3260 и 1130 пунктов. Интерес к Сбербанку в середине недели не смог вывести рублевый сегмент из краткосрочного диапазона из-за неоднозначных перспектив бумаг других секторов и фиксации полученной в предыдущие дни прибыли, полагает представитель "Велес Капитала".

По оценкам аналитиков ИК "Риком-Траст", акции "Диасофта" интересны для среднесрочных инвестиций.

Из положительных триггеров роста бумаг стоит отметить высокую маржинальность компании, стабильность в выплате дивидендов (компания платит их ежеквартально) и высокую операционную эффективность (в 2023 году затраты на выпуск новых версий ПО сократились в 8,5 раза по сравнению с 2018 годом).

В то же время, к факторам риска можно отнести зависимость денежного потока и всей бизнес-модели компании от ключевых клиентов и вероятность регуляторных изменений в отрасли (ужесточение требований регулятора к ПО, сокращение расходов финучреждений на ИТ и цифровизацию в условиях текущей непростой бюджетной ситуации в стране).

Тем не менее, аналитики "Риком-Траста" рекомендуют накапливать бумаги "Диасофта" среднесрочно, поскольку видят вероятность их роста на 15-20% на горизонте второго полугодия, учитывая ежеквартальные дивидендные платежи компании. Также компания планирует в скором времени выйти на рынок системного ПО в подклассе СУБД, что позволит увеличить целевой рынок и нарастить выручку, считают эксперты.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,8%, Китай закрыт на новогодние праздники), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,7%).

ВВП еврозоны в IV квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные. В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке в среду цены вечером скорректировались вниз после выхода статистики по запасам сырья в США, цена Brent откатилась ниже $82,5 за баррель, хотя до статданных цена поднималась к $83,6.

К 18:50 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $82,42 за баррель (+0,9% накануне), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% до $77,42 за баррель (+1,2% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 12,02 млн баррелей (ожидался рост на 3,35 млн), запасы бензина снизились на 3,66 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,55 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,92 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,65 млн).

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на топливо.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции SFI (+11,6%), ПАО "ММЦБ" (+9,9%), "Делимобиля" (+6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+4,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+3,6%), расписки Globaltrans (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (+3,3%), "Русснефти" (+3%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-4,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-4,1%), ПАО "Евротранс" (-3,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,5%), "Магаданэнерго" (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,01 млрд рублей (из них 9,68 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 9,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,41 млрд рублей на расписки Ozon).