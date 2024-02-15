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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в 2023 году выросла на 14,9%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2023 г. выросла на 14,9% по сравнению с 2022 г., до 35,83 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 41,32 млрд руб. (-34,6%).

Убыток от продаж зафиксирован на уровне 4,87 млрд руб. против 16,29 млрд руб. прибыли годом ранее.

Экономика"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыльЧитать подробнее

Получить итоговую прибыль "Интер РАО" помогло увеличение доходов от участия в других организациях (до 32,65 млрд руб. с 11,52 млрд руб.), а также снижение налога на прибыль (до 117 млн руб. с 6,1 млрд руб.).

Денежные средства на счетах компании на конец 2023 г. оценивались в 271,93 млрд руб.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Результаты "Интер РАО" по РСБУ отражают в большей степени итоги трейдинговой деятельности.

Основным акционером компании на конец 2022 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).

Интер РАО
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