"Интер РАО" в ноябре 2023 г. выплатила 1,1 млрд руб. налога на сверхприбыль

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" в ноябре 2023 года выплатило 1,1 млрд рублей налога на сверхприбыль, говорится в отчете компании.

Таким образом, "Интер РАО" имеет право на налоговый вычет, предусмотренный законом, отмечается в отчете.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет в августе.

Законом с 1 января 2024 г. вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен был быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд руб.