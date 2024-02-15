Объем страхового бизнеса Сбербанка вырос на 63% по итогам 2023 года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Объем страхового бизнеса Сбербанка - совокупных сборов дочерних компаний "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни" и "Сбербанк страховой брокер" - вырос на 63% за 2023 год, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции в четверг.

Сборы "Сбербанк страхования жизни" составили 287,7 млрд рублей (рост на 71,8%), "Сбербанк страхования" - 64,7 млрд рублей (рост на 37%). Выплаты компаний - 177,6 млрд рублей (рост на 20%, рекорд за историю "Сбербанк страхования жизни") и 12,3 млрд рублей (рост на 98%) соответственно.

Чистая прибыль "Сбербанк страхования жизни" составила 38,2 млрд рублей (рост на 16,5%), "Сбербанк страхования" - 15,6 млрд рублей (рост на 84%), "Сбербанк страхового брокера" - 4,3 млрд рублей (рост на 18,4%).

Компании занимают лидирующие позиции и в прошлом году нарастили свои доли на соответствующих рынках. Так, "Сбербанк страхование жизни" занимает 34,4% доли рынка страхования жизни в России (плюс 4,4 процентных пункта год к году). "Сбербанк страхование" - лидер страхования имущества физлиц (доля рынка - 33,4%, плюс 11 процентных пунктов). "Сбербанк страховой брокер", по предварительной оценке, удерживает лидирующую позицию среди страховых брокеров с долей рынка около 30%.

Наибольший объем в структуре поступлений "Сбербанк страхования жизни" заняло накопительное страхование жизни - 132,3 млрд рублей. На втором месте (86,2 млрд рублей) - кредитное страхование жизни. На третьем (68,9 млрд рублей) - программы страхования жизни с инвестиционным доходом. Из общей суммы выплат 113,6 млрд рублей пришлись на программы по страхованию жизни с инвестиционным доходом, 45,8 млрд рублей - на накопительное страхование жизни, 17,8 млрд рублей - на кредитное страхование жизни. Выплаты компании по кредитному страхованию жизни составили 88,3% выплат всего рынка, подчеркнул Вестеровский. "Это говорит о том, что продукты компании содержат минимум исключений из страхового покрытия", - отметил он.

Всего в прошлом году компания заключила 17,1 млн новых договоров страхования жизни. Это на 30% больше, чем в 2022 году.

В структуре сборов "Сбербанк страхования" доминировало розничное страхование (39,3 млрд рублей). Сборы по корпоративному страхованию составили 25,4 млрд рублей. Из общей суммы выплат частные клиенты получили 7,6 млрд рублей (в 2022 году - 4,8 млрд рублей), корпоративные - 4,7 млрд рублей (в 2022 году - 1,4 млрд). По объему выплат в сегменте розничных клиентов лидирует ОСАГО (42%), каско (17%) и полисы страхования от несчастных случаев (13%). В корпоративном - страхование имущества (70%) и грузов (19%). По полисам ДМС в "Сбербанк страхование" в 2023 году обратились за помощью почти 850 тысяч человек.

Всего в 2023 году россияне заключили в "Сбербанк страховании" 16,4 млн договоров.

"Сбербанк страховой брокер" в 2023 году также продемонстрировал хорошую динамику по выручке - 5,7 млрд рублей вместо 5 млрд годом ранее. У компании на данный момент более 40 тысяч клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма страхового возмещения, которое получили клиенты по страховым случаям, урегулированным с участием брокера, в 2023 году превысила 7 млрд рублей

"2023 год стал для страхового бизнеса Сбербанка очень успешным. Мы нарастили доли на всех рынках, а самое главное - научились ещё быстрее и эффективнее помогать людям в сложных жизненных ситуациях. В течение года мы запускали новые страховые продукты, совершенствовали существующие и продолжали технологическую трансформацию бизнеса, чтобы стать максимально удобными и понятными для миллионов россиян по всей стране", - отметил Вестеровский.

"Вслед за утверждением новой стратегии Сбербанка мы также приняли новое видение Wealth Management с акцентом на человекоцентричность. В рамках этой стратегии мы будем стараться создавать такие инструменты, которые будут не просто соответствовать ожиданиям клиентов, а превосходить их. Это даст совершенно другой уровень доверия, ведь стратегия win-win всегда выигрывает", - добавил он.

В части страхового бизнеса среди фокусов этого года, сказал Вестеровский, - многократное ускорение выплат по страховым случаям, упрощение клиентского пути, разработка инновационных продуктов, в центре которых будут человек и его долгосрочные интересы.