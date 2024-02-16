Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 21 февраля снизится на 2,7%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 21 февраля составит 3 952,9 рубля против 4 058,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Таким образом, она снизится на 2,7%.

Пошлина на ячмень сократится до 190 рублей с 219,5 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 083,5 рубля с 2 278,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $248,4 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $177,1 - на ячмень ($178,3), $191,1 - на кукурузу ($210,7).

Пошлины будут действовать по 27 февраля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 с 13 875 рублей за тонну.