Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 14 февраля повысилась на 11,8%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 февраля составляет 4 058,9 руб. против 3 804,6 руб. за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысилась на 11,8%.

Пошлина на ячмень снизилась до 219,5 руб. с 827 руб. за тонну, на кукурузу - выросла до 2 278,7 руб. с 1 339,8 руб. соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $251,1 за тонну на пшеницу ($251,1 неделей ранее), $178,3 - на ячмень ($190,9), $210,7 - на кукурузу ($199,1).

Пошлины будут действовать по 20 февраля включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. руб. за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. руб. с 13,875 тыс. руб. за тонну.