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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Правительство Франции понизило прогноз роста ВВП на 2024 год до 1% с 1,4%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Франции понизило прогноз роста ВВП страны на 2024 год до 1% с ожидавшихся ранее 1,4%.

"Это все еще рост, однако прогноз учитывает новый геополитический контекст", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в ходе выступления на телевизионном канале TF1 в воскресенье.

Он также анонсировал планы сокращения бюджетных расходов на 10 млрд евро.

Сокращения, по словам Ле Мэра, коснутся всех министерств, причем расходы на некоторые программы будут урезаны немедленно.

Это, как ожидается, позволит Франции сохранить цель снижения дефицита бюджета в 2024 году до 4,4% ВВП с 4,9% ВВП в прошлом году, отметил министр.

На прошлой неделе Ле Мэр предупреждал, что прогноз роста экономики Франции на этот год будет понижен в ответ на ухудшение перспектив других стран региона. Согласно прогнозу Еврокомиссии, опубликованному на прошлой неделе, ВВП Франции повысится на 0,9% в текущем году.

В воскресенье Ле Мэр заявил, что правительство не планирует повышения налогов.

"Я привержен тому, чтобы налоги не поднимались. Мы снизили их и не будем отходить от этой линии. Наши граждане не смогут вынести дополнительной налоговой нагрузки", - сказал он.

Франция
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