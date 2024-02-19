Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на 21%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Акции банка "Уралсиб" выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 21% (до 24,45 копейки за штуку); заметный рост ценных бумаг банка отмечается второй торговый день подряд - в пятницу котировки подскочили на 21,8% (до 20,2 копейки за штуку).

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", заметный рост акций банка связан с сообщением ЦБ РФ о том, что Банк России решил досрочно завершить проведение финансового оздоровления банка "Уралсиб". Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены, отметил Центробанк. Банк выполняет установленные ЦБ обязательные нормативы и осуществляет деятельность в стандартном режиме надзора, подчеркнул регулятор.

"Уралсиб" с осени 2015 года находится на санации. Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.