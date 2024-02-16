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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций банка "Уралсиб"" в период с 17:51 до 18:21 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость акций банка составила 0,202 рубля за штуку (+21,8% к закрытию торгов 15 февраля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к 17:51 мск составил 43,428 млн рублей.

По мнению аналитиков "Интерфакс-ЦЭА", заметный рост акций банка, произошедший в ходе торгов в пятницу, связан с сообщением Банка России о том, что он решил досрочно завершить финансовое оздоровление банка "Уралсиб". Все мероприятия, предусмотренные планом участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, выполнены, отмечает Центробанк. Банк выполняет установленные ЦБ обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора, подчеркивает регулятор.

"Уралсиб" с осени 2015 года находится на санации. Инвестором в рамках финансового оздоровления банка был выбран Владимир Коган, который приобрел 82% акций банка у его основателя Николая Цветкова "за символическую сумму". После смерти Владимира Когана инвестором "Уралсиба" была утверждена его вдова Людмила Коган, получившая 81,8% акций кредитной организации в порядке наследования. Николай Цветков владел 11,35% банка.

Людмила Коган Мосбиржа Уралсиб Николай Цветков Владимир Коган Банк России
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