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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

ВВП Израиля в IV квартале упал на 19,4% год к году

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Израиля в четвертом квартале 2023 года сократилась на 19,4% в годовом выражении в связи с конфликтом с ХАМАС, сообщило Центральное статистическое бюро страны.

Это максимальное снижение со второго квартала 2020 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал спад на 10%.

Оценка роста ВВП в третьем квартале минувшего года пересмотрена с понижением до 1,8% с 2,7%.

Потребительские расходы в октябре-декабре 2023 года сократились на 26,9%, капвложения бизнеса - на 67,8%, экспорт - на 18,3%, импорт - на 42%. Государственные расходы повысились на 88,1% в основном за счет военных издержек.

За весь 2023 год экономика Израиля выросла на 2% после подъема на 6,5% годом ранее.

Израиль
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