Российский рынок акций начал неделю с консолидации

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне подорожавшей нефти (цена Brent превысила $83,5 за баррель после дневной нисходящей коррекции) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля протестировал рубеж 3250 пунктов, но удержать его не смог. Лидерами роста выступили акции "Ростелекома" (+4,1%), в аутсайдерах - Polymetal (-8,3%) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 3244,56 пункта (максимум дня - 3253,02 пункта), индекс РТС снизился на 0,2%, до 1105,63 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,9%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 22 копейки, до 92,44 рубля.

Подорожали акции "Ростелекома" (+4,1% и +2,9% "префы"), ВТБ (+2,9%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +2% "префы"), "Магнита" (+0,8%), "Мечела" (+0,8%), "НЛМК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2023 году составила 1,267 трлн рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 1,25 трлн рублей. За 9 месяцев прошлого года чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", составила 1,071 трлн рублей.

Подешевели акции Polymetal (-8,3%), "Яндекса" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%).

Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО "Полиметалл" компании "Мангазея Плюс" - структуре "Мангазеи" Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в $3,69 млрд, включая $2,21 млрд чистого долга. Сам "Полиметалл" выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн, из которых $278 млн будут направлены на общекорпоративные цели, а $1,151 млн - на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит $50 млн.

Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта. Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции заявил, что Polymetal откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю умеренно позитивно, индекс МосБиржи держался в небольшом "плюсе" в районе 3250 пунктов. Рубль смотрелся неуверенно, цены на нефть, несмотря на локальные нисходящие импульсы, вечером поднялись к $83,5 за баррель Brent.

На динамику рынка мог повлиять спрос инвесторов, отложенный с конца минувшей недели из-за опасений реализации какого-либо серьезного негатива за выходные. Этого не произошло, в то же время стоит отметить усиление напряженности геополитического фона. Во вторник Народный Банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки, ВТБ опубликует финансовые результаты за 2023 год по МСФО. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 февраля - 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи максимума 2023 года, позитивная динамика связана с локальным ослаблением рубля, попытками нефти продолжить рост, а также отсутствием негативных новостей.

В понедельник вышел отчет "Юнипро" (-2,7%) по МСФО: компания увеличила чистую прибыль на 3,4% г/г, до 22,04 млрд рублей. Вопрос с выплатой дивидендов в компании остается открытым уже два года и его решения пока не предвидится, поэтому рост акций по-прежнему сдерживается, отмечает эксперт.

Нефть Brent в понедельник стоит выше $83 за баррель, торги проходят спокойно из-за отсутствия игроков из США, которые празднуют Президентский день. Дальнейший рост котировок затруднен растущими запасами нефти в Штатах (по данным Минэнерго США, запасы увеличивались три недели подряд), а также опасениями слабого роста глобальной экономики на фоне высоких процентных ставок в мире. Геополитика остается одним из ключевых факторов поддержки цен на нефть - инвесторы опасаются возможных перебоев в поставках из-за непрекращающихся атак на суда в Красном море, считает Алексеев.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рынок акций в начале недели ориентировался на внутренние корпоративные новости, а также на ожидания дивидендов и публикации сильных результатов "голубых фишек".

Цена нефти Brent локально проседала после заявлений руководства госкорпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco о том, что корпорацию устраивает цена на нефть в $60 за баррель, так как даже эта цена превышает ее затраты на добычу. Рынок воспринял эту новость как сигнал о переоцененности нефтяных котировок.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались обыкновенные акции "Ростелекома", возможно, после заявления гендиректора корпорации Михаила Осеевского о том, что по итогам 2023 года компания планирует выплатить дивиденды. Лидерами понижения оказались бумаги группы Polymetal в связи с продажей группой российских активов и неясностью с будущими дивидендами.

Во вторник индекс МосБиржи может снова остаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, на мировых фондовых рынках в начале недели сложился умеренно негативный настрой, чему поспособствовала слабая макроэкономическая статистика. Рост цен производителей в США в январе оказался выше прогнозов (+0,3% м/м при ожиданиях +0,1% м/м), что говорит об устойчивости проинфляционных рисков. Повышение ожиданий по инфляции заставляет инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставки ФРС. Так, например, еще неделю назад участники рынка рассчитывали, что ключевая ставка ФРС будет сохранена в мае в диапазоне 5,25-5,5% с вероятностью в 39%, а сейчас эта вероятность составляет уже 65%, по данным CME Group.

Индекс МосБиржи выглядит неуверенно на фоне заявлений ЦБ РФ о том, что снижение ключевой ставки можно ожидать как минимум во второй половине 2024 года - это заставляет инвесторов пересматривать свои прогнозы по смягчению ДКП регулятора. Обращаясь к технической картине, индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся от уровня сопротивления и пробил нижнюю границу восходящего клина. Если в понедельник индекс не закроется в "зеленой зоне", то можно ожидать дальнейшего снижения до уровня поддержки 3200 пунктов, считает Степанов.

По оценкам аналитиков РСХБ, российскому рынку акций затруднительно устойчиво преодолеть и закрепиться выше уровня 3250 пунктов по индексу МосБиржи без дополнительных драйверов роста, которых на текущий момент не очень много. Нефтяные котировки находятся на "комфортном" для российского ТЭК уровне и делают попытки преодолеть $83 за баррель, хотя неопределенность в отношении глобального спроса сохраняется.

"Префы" "Сургутнефтегаза" (61,33 рубля) еще на прошлой неделе вышли за пределы диапазона 55-60 рублей. До публикации годовых результатов еще больше месяца, однако, инвесторы уже сейчас ставят на, возможно, самую высокую дивидендную доходность среди российских компаний в 2024 году. Остальные компании нефтегазового сектора пока показывают скромную динамику.

Акции банка "Уралсиб" (+4,5%) второй день подряд дорожают после сообщения Банка России о досрочном завершении проведения финансового оздоровления банка на прошлой неделе. Текущие котировки предполагают достаточно привлекательный мультипликатор P/BV на уровне 0,65. В секторе также следует отметить динамику Совкомбанка (+6,6%, до 18,63 рубля), который сообщил не только о рекомендациях выплаты дивидендов за 2023 год на уровне 1,1 руб. на акцию (с учетом уже ранее выплаченных дивидендов, это предполагает дивидендную доходность около 5%), но и о сделке по приобретению ХКФ банка, что серьезно укрепит рыночные позиции банка и будет способствовать росту акционерного капитала. Опережающую динамику также показывают акции ВТБ (0,02482 рубля), но здесь рост пока укладывается в преобладающий с начала года диапазон 0,024-0,0249 рубля.

Аутсайдерами выступают акции Polymetal после объявления сделки о продаже российских активов. Негатива привнесли слова главы компании о том, что решение по дивидендам за прошлый год (и по дивидендной политике в целом) пока откладывается, а также о том, что возможность обратного выкупа российских активов исключена. На фоне негативных новостей по Polymetal остальные золотодобывающие компании выглядят весьма сильно - очевидно, что инвесторы предпочитают переложиться в акции других компаний отрасли, тем более что выбор есть ("Южуралзолото", "Полюс"), отмечают аналитики РСХБ.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), консолидируется Европа (индексы CAC 40 и FTSE подросли на 0,2-0,5%, DAX просел на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,2%).

Китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по лунному календарю, вырос на фоне сигналов восстановления потребительских расходов в стране.

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на данные министерства культуры и туризма КНР, туристическая активность, а также частное потребление в стране в период праздников превзошли показатели доковидных лет. В общей сложности жители страны совершили 474 млн поездок за период праздников (10-17 февраля), что на 19% больше, чем за сопоставимый период 2019 года. Общие расходы на туризм за этот период были на 8% выше, чем в 2019 году, достигнув 633 млрд юаней ($88 млрд).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в воскресенье влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 499 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 1 млрд юаней - это минимум с конца августа, отмечает Trading Economics.

Экономика Германии в I квартале 2024 года может войти в рецессию, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка. По мнению германского центробанка, ВВП страны в январе-марте, скорее всего, вновь незначительно снизится.

В IV квартале 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% в квартальном выражении, согласно предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Окончательные данные будут представлены в пятницу.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены отыграли дневную просадку, игроки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть. К 18:50 апрельские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $83,56 за баррель (+0,7% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI подорожали на 0,7%, до $79,63 за баррель (+1,1% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.

Во "втором эшелоне" подорожали акции банка "Кузнецкий" (+8,5%), Совкомбанка (+6,6%), банка "Уралсиб" (+4,5%), "Росгосстраха" (+4,2%), ПАО "Южуралзолото" (+3,9%), ПАО "Мосгорломбард" (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,9%).

Подешевели акции "Башнефти" (-5,2% и -4,8% "префы"), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,2%), ПАО "Группа Черкизово" (-4%), "Саратовэнерго" (-3,8%), ПАО "Левенгук" (-3,6%).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Башнефти", по МСФО в 2023 году составила 177,4 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка от реализации и прибыль от совместных предприятий превысила 1 трлн руб. Затраты и расходы составили 837,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в России, рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 205,38 рубля на акцию (доходность 4,5% годовых - прим ИФ), сообщила компания. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение - 7 апреля 2024 года.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-2,7%) по МСФО в 2023 году выросла на 3,6% по сравнению с 2022 годом, до 22,04 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA прибавила 5,7%, до 44,25 млрд руб. Выручка составила 118,63 млрд руб. (+12,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 53,05 млрд рублей (из них 6,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,24 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,81 млрд рублей на акции "Яндекса").