Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием разнонаправленных факторов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,4075 руб./$1 (+7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,27 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2 коп. - до 12,8 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль давит негатив на мировых рынках капитала с учетом сниженной активности инвесторов - американские биржи в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Кроме того, отрицательно на динамику нацвалюты влияет санкционная тематика - в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором может быть утвержден 13-й пакет антироссийских санкций.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает продажа компаниями-экспортерами выручки в рамках подготовки к налоговым выплатам месяца, которые им предстоит произвести 28 февраля.

Нефтяные котировки находятся в равновесном положении, цены остаются высокими. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,45 за баррель, что на 0,12% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,51 за баррель, что на 0,39% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,34%, китайский CSI300 снижается на 0,18%, гонконгский Hang Seng - на 0,33%, южнокорейский Kospi - на 1,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,3%.