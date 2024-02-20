Туроператоры не заметили снижения продаж туров в Абхазию после предупреждения МИД РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Темпы бронирования летних туров в Абхазию не снизились после заявления МИД РФ о рисках для безопасности туристов в республике, аннуляций по направлению также нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и турагентств.

Министерство иностранных дел РФ 17 февраля предупредило о рисках для безопасности россиян при посещении Абхазии. Как пояснило ведомство, заявление связано с тем, что Верховный суд республики отпустил на свободу местного гражданина, обвиняемого в тяжком преступлении в отношении российской туристки.

"Мы отмечаем, что в целом продажи туров в Абхазию на лето идут активнее, чем в прошлом году. К 19 февраля сделано на 50% больше бронирований по направлению, чем в аналогичный период прошлого года. По спросу на лето Абхазия занимает второе место после курортов Краснодарского края. На республику приходится 15% всех летних бронирований, на курорты Кубани - 59% бронирований", - сказала коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

В 2023 году Абхазию посетило 1,3 млн туристов из России, она заняла второе место после Турции по этому показателю.