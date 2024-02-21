Экспорт зерна из РФ в 2024 году может составить 70 млн тонн

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году планирует поставить за рубеж до 70 млн тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, в прошлом году из общего объема аграрного экспорта в $43,5 млрд большую часть составили пшеница, кукуруза и ячмень. "Причем по торговле пшеницей мы продолжаем удерживать первое место в мире. РФ выступает главным поставщиком данной культуры в такие страны, как Египет, Турция, Саудовская Аравия Индия и Китай. И даже, несмотря на значительное снижение мировых цен, наши доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти", - сказал глава Минсельхоза.

Как заявила во вторник на зерновом форуме в Дубае первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в 2023 году РФ экспортировала 66 млн тонн зерна, в том числе 51 млн тонн пшеницы.