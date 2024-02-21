Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Экспорт зерна из РФ в 2024 году может составить 70 млн тонн

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году планирует поставить за рубеж до 70 млн тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам министра, в прошлом году из общего объема аграрного экспорта в $43,5 млрд большую часть составили пшеница, кукуруза и ячмень. "Причем по торговле пшеницей мы продолжаем удерживать первое место в мире. РФ выступает главным поставщиком данной культуры в такие страны, как Египет, Турция, Саудовская Аравия Индия и Китай. И даже, несмотря на значительное снижение мировых цен, наши доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти", - сказал глава Минсельхоза.

Как заявила во вторник на зерновом форуме в Дубае первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в 2023 году РФ экспортировала 66 млн тонн зерна, в том числе 51 млн тонн пшеницы.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

РФ завершила поставку 200 тыс. тонн пшеницы в шесть стран Африки

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

Путин разрешил сделки с акциями АО "Полиметалл"

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

"НОВАТЭК" возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

"Виола" приобрела у "ЭФКО" молокозавод в Белгородской области

ЦБ РФ в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций

ВТБ подтвердил планы рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2023 год

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

Госдума вывела ряд компаний РФ из-под повышенного НДПИ на газ

"АвтоВАЗ" начал выпуск опытной партии Lada Largus в Ижевске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });