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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Минсельхоз ожидает экспорт продукции АПК из РФ в 2024 году на уровне $43,5 млрд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт продукции российского аграрно-промышленного комплекса в 2024 году может сохраниться на уровне прошлого года - $43,5 млрд, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Даже несмотря на значительное снижение сейчас мировых цен, наши доходы от экспорта сельхозпродукции продолжают расти, соответственно, в 2023 году выручка составила $43,5 млрд, что на полтора миллиарда превышает наш показатель по экспортной выручке 2022 года", - сказал Патрушев.

Он привел в пример 2000 год, когда экспортная выручка составляла $1,4 млрд.

"Рассчитываем, что в 2024 году экспорт будет не ниже, чем в 2023 году", - добавил министр.

Глава Минсельхоза отметил, что увеличивается ассортимент продукции, помимо зерна значимыми позициями стали рыба, морепродукты, масложировая продукция, мясные, молочные, кондитерские изделия. "Таким образом, по целому ряду наименований на мировом рынке Россия является крупным и во многом даже стабилизирующим поставщиком, то есть мы продолжаем наращивать свои поставки практически всей номенклатуры продуктов за рубеж", - подчеркнул министр.

На сегодняшний день российское продовольствие закупается более 150-ю государствами и за два года РФ значительно переориентировала свои поставки. "Сейчас 90% всей нашей продукции направляется в дружественные нам страны", - сказал Патрушев.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз АПК
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