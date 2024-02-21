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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Закупки зерна в госфонд РФ в среду снизились до 12 тыс. т

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Государство в среду закупило в интервенционный фонд 12,015 тыс. тонн зерна на 155,4 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это меньше, чем было куплено во вторник, – 14,04 тыс. тонн на 190,7 млн рублей,

В частности, куплено 4,995 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года на 76,8 млн рублей, столько же пшеницы 4 класса урожая 2023 года на 57 млн рублей и 2,025 тыс. тонн ржи урожая 2023 года на 22,6 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (46 торговых дней) в фонд закуплено 738,45 тыс. тонн зерна на 10,5 млрд рублей. В частности, государство приобрело 14,040 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 209,7 млн рублей), 359,775 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 5,5 млрд рублей), 49,545 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 725,2 млн рублей), 287,955 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 3,7 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 22,950 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 244,1 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 946 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 307 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 879 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 731 рубль за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 22 и 26-29 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Московская биржа НТБ
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