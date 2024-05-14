Закупочные интервенции на рынке зерна впервые прошли без результатов

Из 8 аукционов не состоялся ни один

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции на российском рынке зерна, объемы которых снижались в последние дни, 14 мая и вовсе прошли без результатов, сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московской биржи").

Из 8 аукционов не состоялся ни один.

Таким образом, всего с 11 декабря 2023 года (86 торговых дней) в фонд закуплено 1 млн 044,9 тыс. тонн зерна на 14,925 млрд рублей. В частности, государство приобрело 18,36 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 276,6 млн рублей), 517,32 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 7,93 млрд рублей), 60,615 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 886,365 млн рублей), 408,915 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 5,384 млрд рублей), 4,185 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 35,505 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 384,7 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 178 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 13 977 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 302 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 12 049 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 897 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 15-17 мая.

В ходе интервенций, которые начались 11 декабря 2023 года, планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.