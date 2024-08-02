Engie вернулась к прибыли в I полугодии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Французская энергетическая компания Engie (бывшая GDF Suez SA) зафиксировала чистую прибыль в первом полугодии 2024 года и улучшила прогноз на год в целом.

В январе-июне чистая прибыль компании составила 1,94 млрд евро против 847 млн евро убытка годом ранее. Год назад показатель включал в себя масштабные списания в сфере ядерной энергетики.

Показатель EBITDA (без учета подразделения ядерной энергетики) сократился на 11,2%, до 7,8 млрд евро, EBIT - на 16,2%, до 5,6 млрд евро. Чистая прибыль от продолжающихся операций понизилась на 6,9%, до 3,8 млрд евро.

Выручка сократилась до 37,52 млрд евро с 47,03 млрд евро годом ранее.

Engie улучшила прогноз на 2024 год и теперь рассчитывает получить чистую прибыль от продолжающихся операций в размере от 5 млрд до 5,6 млрд евро, на 800 млн больше, чем предусматривал предыдущий прогноз. Прогноз для EBIT (без учета ядерной энергетики) улучшен на 700 млн евро, до 8,2-9,2 млрд евро.

Также компания сократила чистый долг на 800 млн, до 45,8 млрд евро на конец второго полугодия.