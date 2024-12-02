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Delivery Hero переводит испанских курьеров в штат

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки еды Delivery Hero сообщил, что переводит своих курьеров в Испании в штат. Об этом сообщает MarketWatch.

"Сегодня менеджмент Glovo (испанский бренд Delivery Hero - ИФ) решил перевести своих курьеров в Испании с модели фриланса на модель трудоустройства во избежание дальнейшей правовой неопределенности, ведущей к увеличению непредвиденных расходов", - отмечается в сообщении.

Отрицательное влияние изменений на скорректированную EBITDA в 2025 году прогнозируется на уровне 100 млн евро.

В 2021 году в Испании был принят закон, по которому сервисы доставки обязаны принимать курьеров в штат, а не сотрудничать с ними как с независимыми подрядчиками. По данным СМИ, в 2022 году Glovo назначили штраф в размере 79 млн евро за нарушение трудового законодательства, а в январе 2023 года - еще на 56,7 млн евро.

По словам аналитика Bryan, Garnier & Co Клемана Женело, изменения в испанском бизнесе Delivery Hero обойдутся ей в сумму до 870 млн евро, включая около 770 млн евро в виде взносов на социальное обеспечение и смежных расходов.

"Это объясняет, почему Delivery Hero неожиданно решила увеличить размер IPO [своего ближневосточного подразделения] Talabat", - отметил он.

На прошлой неделе стало известно, что германская компания разместит в Дубае 20% акций Talabat, а не 15%, как планировалось ранее. Всего она намерена выручить от сделки до $2 млрд. Начало торгов этими бумагами намечено на 10 декабря.

Акции Delivery Hero дешевеют на 10,6% на торгах в понедельник.

Испания Дубай Glovo Delivery Hero Talabat Германия
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