Brent подешевела до $81,33 за баррель

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник после падения по итогам пятницы и прошлой недели.

К 8:11 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,29 (0,36%), до$81,33 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,05, до $81,62 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,33 (0,43%) и составили $76,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,12 - до $76,49 за баррель.

На прошлой неделе обе марки упали в цене более чем на 2%.

Трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться продление ограничений на нефтедобычу еще на один квартал.

"Мы все еще ожидаем, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на второй квартал 2024 года и начнет постепенно отменять их только в третьем квартале", - написали аналитики Goldman Sachs.

Банк полагает, что цены на нефть будут колебаться в диапазоне от $70 до $90 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 503 единиц. Число газовых установок сократилось на одну, до 120.