Нефть Brent подорожала до $83,6 за баррель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к уверенному росту в четверг после публикации данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 по московскому времени составила $83,64 за баррель, что на $0,61 (0,73%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,76 (0,98%), до $78,67 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,51 млн баррелей - до 442,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Многие эксперты ожидали более существенного роста. Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков предполагал увеличение на 3,75 млн баррелей, Trading Economics - на 3,88 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли на 741 тыс. баррелей.

Резервы бензина в Штатах на прошлой неделе снизились на 293 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 4,01 млн баррелей. Консенсус-прогноз рынка предполагал уменьшение первого показателя на 2,6 млн баррелей, второго - на 2,1 млн баррелей.

Цены на нефть остаются в диапазоне $10 за баррель с начала текущего года, однако в настоящее время они находятся около верхней границы диапазона. Трейдеры оценивают прогнозы спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире, а также геополитические риски на Ближнем Востоке и вероятность перебоев поставок через Красное море.