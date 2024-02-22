Рубль умеренно снизился к основным валютам в ожидании новых санкций против РФ

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль подешевел к бивалютной корзине в последний рабочий день укороченной недели в ожидании известий о содержании новых антироссийских санкций.

Курс доллара составил 92,85 руб. в 19:00, что на 30,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,02 руб., подорожав на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,65 копейки, до 96,08 руб. Курс китайского юаня подрос на 1,55 копейки - до 12,81 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным валютам по итогам торгов в четверг в ожидании известий о содержании новых антироссийских санкций, которые должны поступить завтра. Текущая неделя выдалась укороченной, и в пятницу, 23 февраля, Московская биржа не будет проводить торги в валютной секции из-за общенационального выходного дня.

22 и 26 февраля 2024 года, в четверг и понедельник, торги проводятся на всех рынках в стандартном режиме.

Торги четверга отличались ростом волатильности, особенно сильно это наблюдалось в торгах долларовыми контрактами расчетами "сегодня". В моменте доллар США расчетами "сегодня" превышал отметку 100 рублей на локальном спросе, в то время как курс доллара расчетами "завтра", на основе которого рассчитывается официальный курс ЦБ РФ, колебался вблизи отметки 92,3 рубля, то есть разница между котировками двух долларовых контрактов с разным сроком расчетов достигала почти 8 рублей.

При этом в валютных парах "китайский юань - рубль" с разными сроками расчетов такой диспропорции на наблюдалось. В этом сегменте рынка рубль плавно укреплялся как с расчетом "сегодня", так и с расчетом "завтра".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, на этой неделе пара "доллар-рубль" приблизилась к отметке 93,0 руб. - это самый высокий уровень за последние два месяца. В конце этого месяца (28 февраля) российские сырьевые компании. как обычно, должны заплатить НДПИ и НДС, а суммарно эти налоговые выплаты составят около 2 трлн рублей. Традиционно для этого компании продают свою валютную выручку.

"Но сейчас на первый план вышла тема усиления спроса на иностранную валюту на фоне новостей о новом пакете санкций и опасений, что в дальнейшем покупка валюты может быть сопряжена с трудностями и дополнительными издержками с учетом появляющихся сообщений о нежелании ряда банков дружественных стран работать с российскими клиентами и контрагентами из-за риска вторичных санкций США. Поскольку в России 23 февраля нерабочий день и биржи будут закрыты, поэтому все расчеты по валюте переносятся на следующую неделю, а там экспортеры станут активнее продавать валюту под налоговый период (в это время курс рубля обычно укрепляется), вероятно, поэтому доллары с расчетами "завтра" стоят дешевле, чем с расчетами "сегодня", - подчеркивает Потавин.

По его словам, более значительные объемы квартальных налоговых выплат в бюджет в марте могут несколько укрепить курс российской валюты. "Поэтому на ближайший месяц наш прогноз по курсу доллара - торговля в диапазоне 90-94 руб. Мы ожидаем, что курс евро в ближайший месяц будет торговаться в районе 97-101 руб.", - говорит аналитик.

"Рынок сегодня находится в напряжении перед выходными, когда США и ЕС объявят санкции. Рынок разряжен и неликвиден. На таком фоне любой серьезный объем может приводить к аномальным отклонениям, собирая по пути защитные "стопы". Но все возвращается на исходные", - прокомментировал "Интерфаксу" сегодняшнюю ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер,

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник вечером по московскому времени советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Постпреды ЕС в среду согласовали очередной - 13-й - пакет антироссийских санкций, который утвердят к 24 февраля, сообщили официальные органы Бельгии, председательствующей в Совете ЕС. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета в санкционные списки включат почти 200 человек и юрлиц. Он добавил, что ЕС также введет меры в отношении оборонного и военно-технического секторов.

Великобритания в четверг ввела санкции против нескольких десятков юридических и физических лиц из России.

Новые ограничения затронули ряд представителей горно-металлургической отрасли РФ, в частности, совладельцев "Мечела", ОМК и УГМК, сообщил британский МИД. Под санкциями теперь находится и возглавивший "АЛРОСА" в прошлом году Игорь Маринычев, и еще ряд топ-менеджеров компании, сказано в опубликованном релизе. Блокирующие санкции также введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления "НОВАТЭКа") и членов совета директоров компании.

Великобритания включила в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", а также его главу - Олега Карпушина. Кроме того, Великобритания включила в санкционный список алмазодобывающую компанию "АГД Даймондс", "Самарский металлургический завод" и "Каменск-Уральский металлургический завод".

"Всю прошедшую неделю курс доллара к рублю торговался в узком диапазоне 92,25-92,65. В окончании недели на рынке появились негативные настроения, возможно, связанные с неопределенностью вводимых 23-24 февраля санкций США и Евросоюза. Это привело к локальному росту курса доллара до значения 93,25. Прогнозировать поведение валюты в начале следующее недели, с учетом политической обстановки, затруднительно. Если в планируемых санкциях не будет ничего экстраординарного, то на курс валют будет оказывать влияние окончание календарного месяца, и курс доллара может несколько снизиться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Цены на нефть перешли к росту в четверг вечером после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $83,42 за баррель, что на 0,48% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,67%, до $78,4 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,51 млн баррелей - до 442,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 3,75 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,6 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 7,168 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на период с 23 по 26 февраля на 31,32 копейки, до 92,7519 руб., и увеличил курс евро на 54,57 копейки, до 100,4425 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 69,51 копейки по отношению к среде и составил 93,1075 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 27,73 копейки, подорожав до 92,6972 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 246,799 млн, из которых $1 млрд 171,878 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 074,921 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 39,6 копейки, до 100,2956 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 48,97 копейки, до 100,3656 руб. Объем торгов евро составил EUR599,611 млн, из которых EUR243,362 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR356,249 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 февраля осталась на прежнем уровне - 15,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц также не изменилась в четверг - 15,98% годовых, на три месяца - поднялась относительно среды на 1 базисный пункт, до 15,74% годовых, на шесть месяцев - прибавила 3 базисных пункта и составила 14,73% годовых.