SAP за полгода выкупит свои акции на сумму до 1,25 млрд евро

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, анонсировала второй этап программы обратного выкупа акций на Франкфуртской фондовой бирже.

В рамках этого этапа компания планирует выкупить бумаги на сумму до 1,25 млрд евро в период с 26 февраля по 29 августа, пишет MarketWatch.

Общий размер представленной в мае 2023 года программы buyback составляет 5 млрд евро, срок - до конца 2025 года.