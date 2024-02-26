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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

SAP за полгода выкупит свои акции на сумму до 1,25 млрд евро

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Германская SAP, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, анонсировала второй этап программы обратного выкупа акций на Франкфуртской фондовой бирже.

В рамках этого этапа компания планирует выкупить бумаги на сумму до 1,25 млрд евро в период с 26 февраля по 29 августа, пишет MarketWatch.

Общий размер представленной в мае 2023 года программы buyback составляет 5 млрд евро, срок - до конца 2025 года.

SAP Германия
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