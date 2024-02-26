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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

МосБиржа ждет роста операционных расходов в 2024 году на 35-48%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Московская биржа прогнозирует рост операционных расходов в 2024 году на 35-48% по сравнению с 2023 годом, говорится в ее презентации к конференц-звонку по финансовым результатам за прошлый год.

Капитальные расходы в 2024 году ожидаются в диапазоне 7-12 млрд рублей.

Ранее МосБиржа сообщила, что операционные расходы по итогам 2023 года выросли на 20,2%, до 28,7 млрд рублей. В частности, в четвертом квартале они увеличились на 63,9%, до 9,9 млрд рублей, что в основном объясняется ростом трат на персонал и маркетинг.

Объем капитальных затрат в 2023 году составил 4,04 млрд рублей, в четвертом квартале - 1,88 млрд рублей.

Московская биржа
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