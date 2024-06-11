Акции Samsonite подорожали на 4,3% после объявления buyback

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Производитель чемоданов, сумок и дорожных аксессуаров Samsonite International SA объявил о намерении выкупить свои акции на сумму до $200 млн.

"Текущая цена акций компании ниже ее действительной стоимости и может не полностью отражать деловые перспективы компании", - отмечается в сообщении компании. В нем говорится также, что buyback "отражает уверенность совета директоров в долгосрочных перспективах бизнеса и роста компании".

Примерно 4,3% находящихся в обращении акций могут быть выкуплены в ходе объявленной программы, исходя из котировок на закрытие рынка 6 июня, при условии использования всей суммы, заявила компания.

Samsonite была основана в 1910 году в Денвере. С 2011 года ее акции торгуются на Гонконгской фондовой бирже. Компания выпускает чемоданы, сумки и другие аксессуары под марками Samsonite, Tumi, American Tourister и High Sierra.

На торгах вторника в Гонконге акции Samsonite подорожали на 4,3%. Рыночная стоимость компании превышает $4,5 млрд.