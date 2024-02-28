В Ленобласти к концу 2025 года хотят построить завод автокомпонентов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Киришский литейный завод" (КЛЗ) планирует инвестировать более 10 млрд рублей в создание литейно-механического предприятия в индустриальном парке "Левобережный" в городе Кириши Ленинградской области, сообщает пресс-служба парка.

Завод будет выпускать тормозные диски и тормозные барабаны для легкового и грузового автомобильного транспорта, а также высокоточное литье для различных областей народного хозяйства. Мощность производства составит 3,27 млн дисков и барабанов в год.

Предполагается, что производство обеспечит тормозными дисками и барабанами до 15% российского рынка.

Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Киришский литейный завод" основано в августе 2022 года. Учредителями ООО являются совладелец петербургского телекоммуникационного оператора "Старт" Федор Некрасов (70%) и ООО "Мир эффективных решений" (30%).

По соседству с будущим заводом, в Петербурге, располагаются бывшие предприятия южнокорейской Hyundai Motor Company (ООО "Автозавод АГР", в настоящее время принадлежат российскому автохолдингу AGR Automotive Group), бывшая площадка японского концерна Nissan (ООО "Автозавод Санкт-Петербург") и бывший автозавод японской Toyota (управляется ООО "Шушары-авто"). Выпуск автомобилей сейчас ведется только на бывшей площадке Nissan. Ожидается, что бывший автозавод Hyundai начнет серийное производство во втором квартале. Перспективы бывшего завода Toyota пока неясны, ведутся переговоры о его перезапуске.