Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Ленобласти к концу 2025 года хотят построить завод автокомпонентов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Киришский литейный завод" (КЛЗ) планирует инвестировать более 10 млрд рублей в создание литейно-механического предприятия в индустриальном парке "Левобережный" в городе Кириши Ленинградской области, сообщает пресс-служба парка.

Завод будет выпускать тормозные диски и тормозные барабаны для легкового и грузового автомобильного транспорта, а также высокоточное литье для различных областей народного хозяйства. Мощность производства составит 3,27 млн дисков и барабанов в год.

Предполагается, что производство обеспечит тормозными дисками и барабанами до 15% российского рынка.

Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Киришский литейный завод" основано в августе 2022 года. Учредителями ООО являются совладелец петербургского телекоммуникационного оператора "Старт" Федор Некрасов (70%) и ООО "Мир эффективных решений" (30%).

По соседству с будущим заводом, в Петербурге, располагаются бывшие предприятия южнокорейской Hyundai Motor Company (ООО "Автозавод АГР", в настоящее время принадлежат российскому автохолдингу AGR Automotive Group), бывшая площадка японского концерна Nissan (ООО "Автозавод Санкт-Петербург") и бывший автозавод японской Toyota (управляется ООО "Шушары-авто"). Выпуск автомобилей сейчас ведется только на бывшей площадке Nissan. Ожидается, что бывший автозавод Hyundai начнет серийное производство во втором квартале. Перспективы бывшего завода Toyota пока неясны, ведутся переговоры о его перезапуске.

Петербург Кириши Ленинградская область Киришский литейный завод
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк выступил против введения унифицированного платежного QR-кода

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Минфин ждет скорого запуска механизма обмена активами инвесторов

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный срок

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Курс биткойна превысил $59 тысяч

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Греф заявил, что ужесточение льготной ипотеки основывалось на ложных посылках

Сбер подтвердил план направить на дивиденды за 2023г. 50% чистой прибыли по МСФО

Сбер не закладывал в бизнес-план доходы от роспуска резервов по заблокированным активам

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Райффайзенбанк изменит условия обслуживания счетов в евро

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });