Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 29 февраля, обратится к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием.

Сам глава государства, выступая на форуме "Агентства стратегических инициатив", сказал, что в Послании будут поставлены задачи, минимум, на ближайшие шесть лет.

Тем не менее, конкретика Послания традиционно держится в секрете до момента оглашения.

В преддверии мероприятия глава государства проводил "напряженную работу по подготовке и согласованию позиций и разных вопросов, которые найдут свое отражение (в послании) новых инициатив", рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент РФ ежегодно обращается с Посланием к Федеральному Собранию, в котором подводит итоги и ставит стратегические ориентиры на будущее. Кроме членов Госдумы и Совета Федерации на него, как правило, приглашаются руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, госкомпаний, журналисты.

Песков накануне в беседе с журналистами уточнил, что на месте Послание будут освещать и представители некоторых зарубежных СМИ.

В 2022 году, когда началась специальная военная операция на Украине, в оглашениях Посланий был перерыв. Тогда сам президент объяснил это динамично развивавшейся обстановкой, которая не давала в конкретный момент времени зафиксировать результаты и планы на будущее.

В предвыборном 2018 году Путин значительную часть времени Послания уделил рассказу о перспективных видах вооружения, появившихся в России. Именно тогда мир узнал о новейших комплексах "Авангард", "Сармат", "Кинжал" и других.

Тогда же Песков заявлял, что Послание станет основой предвыборной кампании Путина. А в ЦИК отметили, что его оглашение в преддверие выборов не является нарушением предвыборного законодательства. Как пояснил тогда "Интерфаксу" замглавы ЦИК Николай Булаев, Послание - это не агитация, "это анализ работы президента".

В последние годы Путин выступал с Посланием к Федеральному Собранию в Манеже, но в 2019 году оглашал его в "Гостином дворе".